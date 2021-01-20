Elysee Sarayı: Fransa Cezayir'den özür dilemeyecek

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:26

Fransız tarihçi Benjamin Stora’nun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a "Sömürgeleştirme ve Cezayir Savaşı anıları" hakkında rapor sunması bekleniyor. Stora’ya göre bu rapor, iki ülkenin ilişkisine olumlu katkıda bulunacak. Stora, "Bu acı hatıraların Fransız toplumunu bölmeye devam etmemesini sağlamak istiyorum. Macron’un isteği Fransa’yı kendi geçmişiyle uzlaştırmak" ifadesini kullandı.

Rapor sunumu öncesinde Elysee Sarayı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Elysee Sarayı, raporun sunulmasının ardından "ne bir özür ne de bir pişmanlık söyleminin" söz konusu olmayacağını ve sadece sembolik eylemler yapılması planlandığını açıkladı.

Şubat 2017’de Cumhurbaşkanı adayı olan Macron, Cezayir’deki Fransız sömürgeciliğini "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

Macron Temmuz ayında, Stora’dan "Sömürgeleştirme ve Cezayir Savaşı anıları" hakkında bir rapor yazmasını talep etmişti. Cezayir Geçici Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, Ulusal Arşiv Müdürü Abdülmecid Şeyhi’ye Stora ile birlikte çalışma talimatını vermişti.

Fransa, Osmanlı yönetimindeki Cezayir’i 1830’da işgal etti ve bu topraklara 1 milyona yakın yerleşimci gönderdi. Cezayir, 1 Kasım 1954’te bağımsızlık savaşını başlattı ve 8 yıllık mücadelenin ardından, Temmuz 1962’de gerçekleştirilen referandumda yüzde 99,72 "evet" oyu ile bağımsızlığına kavuştu. Ülkede yıllar süren bağımsızlık savaşında, yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.

