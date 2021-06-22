Elysee Sarayı'nda dikkat çeken buluşma: Macron, Bieber'la ne konuştu?
Daha önce Elysee Sarayı'nda Rihanna'yı misafir eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez bir diğer yıldız şarkıcı Justin Bieber'ı ağırladı. Merakları gidermek için ziyarete ilişkin küçük de olsa detaylar veren Fransız basını, Bieber ile Macron'un 'gençlik meselelerine' konuştuklarını aktardı.
Daha önce Elysee Sarayı'nda Rihanna'yı misafir eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez bir diğer yıldız şarkıcı Justin Bieber'ı ağırladı.
Merakları gidermek için ziyarete ilişkin küçük de olsa detaylar veren Fransız basını, Bieber ile Macron'un 'gençlik meselelerine' konuştuklarını aktardı.
Sputnik'in aktardığına göre, Kanadalı yıldız şarkıcı Justin Bieber'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinden bir kare paylaşması merak uyandırdı.
Fotoğrafta Bieber, eşi Hailey Baldwin Bieber, Macron ve First Lady Brigitte Macron'un başkanlık konutu Elysee Sarayı'nda yan yana poz verdiği görülüyor.
Fotos Justin y Hailey Bieber se reunieron hoy con el Presidente de Francia, Emmanuel y con la primera dama Brigitte Macron— Justin Bieber Chile ???? (@streamJBchile) June 21, 2021
(21/06)
?? :@soazigdlm pic.twitter.com/oqHUDCpW2X
Bieber'ın fotoğraf açıklamasına hiçbir şey yazmaması da ünlü şarkıcının Macron ile neden bir araya geldiği konusunda hayranlarını merakta bıraktı.
Daha fazla fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından ise Fransız basını ziyarete ilişkin bilgi verdi. BFM TV kanalı, Bieber çiftinin başkent Paris'ten 'geçtiğini', Macron ile görüşme talep ettiklerini, dün Elysee'de ağırlandıklarını ve 'gençlikle ilgili meseleleri' konuştuklarını aktardı.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna da 2017'de Macron çiftini ziyaret etmişti. Elçisi olduğu GPforEducation için aralarında Macron’un da olduğu dünya liderlerine Twitter’dan seslenen Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, Elysee Sarayı’nda Macron’la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.
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