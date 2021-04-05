Emekli amiraller soruşturmasında Balyoz ve Ergenekon kumpası detayı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 13:17

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki cübbeli general ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturmada, sabah saat 6 sıralarında gözaltılar yapıldı.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın verdiği bilgilere göre; emekli amirallerden FETÖ'nün Balyoz kumpasında hedef olan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ile Balyoz kumpası nedeniyle görevinden istifa eden Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Ergun Mengi de gözaltına alınan emekli amiraller arasında. Daha önce Ergenekon kumpasından yıllarca hapis yatan emekli Amiral Alaettin Sevim de gözaltına alındı.

Emekli Amiraller Ali Sadi Ünsal, Türker Ertürk, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay ve Turgay Erdağ’ın da gözaltına alındığı bildirildi.