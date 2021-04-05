Emekli Oramiral Nusret Güner'den gözaltı kararına tepki
Eski Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'den amirallere gözaltı kararına tepki geldi. Güner, "Olabilecek tehlikelere dikkat çeken emekli amirallerimizi, yaptıkları açıklama nedeniyle darbeci diye niteliyor ve gözaltına alıyorlar" ifadelerini kullandı.
2013 yılında istifa eden Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara tepki gösterdi.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef halkımızı olabilecek tehlikelerden haberdar etmeye çalışan 103 değerli amiralimizin en azından bir kısmını bu sabah erken saatlerde gözaltına almaya başladılar"
Maalesef Halkımızı olabilecek tehlikelerden haberdar etmeye çalışan 103 değerli Amiralimizin en azından bir kısmını bu sabah erken saatlerde gözaltına almaya başladılar. https://t.co/SjU5llApXN— Nusret Güner (@afnguner) April 5, 2021
"Olabilecek tehlikelere dikkat çeken emekli amirallerimizi, yaptıkları açıklama nedeniyle darbeci diye niteliyor ve gözaltına alıyorlar. Muhalefetin de kötü sözlerine muhatap olan, tek düşünceleri Ülkesinin güvenliği/refahı olan Emekli Amiraller üzerinden ASKER KARŞITLIĞI HORTLADI"
Olabilecek tehlikelere dikkat çeken Emekli Amirallerimizi, yaptıkları Açıklama nedeniyle darbeci diye niteliyor ve gözaltına alıyorlar.— Nusret Güner (@afnguner) April 5, 2021
Muhalefetin de kötü sözlerine muhatap olan, tek düşünceleri Ülkesinin güvenliği/refahı olan Emekli Amiraller üzerinden ASKER KARŞITLIĞI HORTLADI https://t.co/SjU5llApXN
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