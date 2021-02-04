Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü değerlendirdi

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Türkiye’nin krizi bile göze alacak şekilde duruma itiraz etmiş olması gerektiğini söyledi.

“BM bu cesareti nereden buluyor ve biz neden sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Dışişleri Bakanlığımızın protesto açıklamasıyla yetiniyor, durumu geçiştiriyoruz?” sorusunu yönelten Uluçevik, kendi dönemlerinde benzeri durumlara itiraz ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’ta 1964’ten bu yana görev yapan UNFICYP’in görev süresini geçen hafta 6 ay daha uzatmıştı. Uluçevik, görev süresinin KKTC’nin ve Türkiye’nin rızası sorulmadan uzatılmasına tepki göstererek, “Türkiye ve KKTC bir protesto beyanı ile bunu geçiştiriyorlar. Son yıllarda görev uzatmaları hep böyle oluyor” dedi.

UNFICYP’in göreve başladığı Mart 1964’ten kendisinin emekli olduğu 2003 yılına kadar görev sürelerinin ilgili tarafların rızaları alındıktan sonra uzatıldığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir anısını aktaran Uluçevik, şunları kaydetti: “BM Daimi Temsilciliğimizde Kıbrıs işleriyle görevli müsteşarken,1978 Haziranı’nda uzatma için Konsey’in alacağı kararın metnine itirazımız vardı. Karar çıkmazsa 15 Haziran 1978 gece yarısı UNFICYP’in görev süresi sona erecekti. Daimi Temsilcimiz Büyükelçi İlter Türkmen’di. Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başkanı Rauf Denktaş da bu toplantı için New York’a gelmişti. Uzatma için hazırlanan karar tasarısında Rum tarafının tercih ettiği unsurların yer aldığını saptadık. Denktaş, metin bu durumdan arındırılmadığı takdirde hükümetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KTFD topraklarındaki faaliyetlerine izin verilmemesini tavsiye edeceğini söyledi. Büyükelçi Türkmen de danışmalarda Türkiye’nin KTFD’nin alacağı kararı destekleyeceğini ifade etti. BM sekreteryası, görev süresinin hukuken gece yarısı 00.00’da sona ermiş olacağını dikkate alarak BM binasındaki saatleri 23.55’te durdurttu. Araya İngiltere Daimi Temsilcisi girdi. Bizi ikna çabalarını sürdürdü. Denktaş ve Türkmen geri adım atmadılar. Sabaha karşı 04.30 sularında karar taslağının içeriği, bizim tercih ettiğimiz şekilde değiştirildi. Böylece uzatma kararı ‘saat gece yarısı olmadan’ kabul oldu.”