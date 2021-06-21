Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Oranlar belli oldu
Mayıs ayı enflasyon rakamı aylık 0,89, yıllık yüzde 16,59 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre SSK emeklilerinin en düşük maaşının 2.575 lira olması bekleniyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı.
Enflasyon aylık ise yüzde 0,89 arttı. yıllık ise yüzde 16,59 olarak açıklandı.
SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar olacak?
Bilindiği üzere her yıl SSK ve BAĞKUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor.
İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 3.39'luk fark göründü.
İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.
5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 lira oldu. en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1.768 liraya çıkacak.
En düşük SSK emeklisi maaşı 2.420 TL'den 2.575 liraya yükselecek.
TEMMUZDA BAYRAM İKRAMİYESİ
Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-20 temmuz arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
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