Emekli Tuğgeneral Atasoy'un 32.5 yıl hapsi istendi
Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.
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