Emekli Tuğgeneral Atasoy'un 32.5 yıl hapsi istendi

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 12:31
Emekli Tuğgeneral Atasoy'un 32.5 yıl hapsi istendi
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