Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş'tan Haluk Levent'in paylaşımına dikkat çeken yanıt
Orman bölgelerine yapılan bağışları sosyal medya hesabından açıklayan şarkıcı Haluk Levent, son olarak Emir Sarıgül'ün yaptığı bağışı duyurdu. Levent'in paylaşımına Fatoş Altınbaş'ın verdiği cevap ise dikkat çekti.
AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden yurttaşlar için çalışmalar başlatmıştı.
Yapılan yardımları tek tek sosyal medya hesabından duyuran Levent, son olarak iş insanı Emir Sarıgül'ün yangın bölgesinde kullanılmak üzere 150 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi."
Levent'in yardım bağışını duyurmasının ardından dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
"BABALARIYLA GÖRÜŞMEDİLER"
Haluk Levent'in paylaşımına yorum yapan Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" ifadelerini kullandı.
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