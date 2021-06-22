Emmy Ödülleri’nde artık 'cinsiyetsiz' seçeneği olacak

Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde oyuncular, adaylık belgeleri ve ödüllerinde 'cinsiyetsiz' kelimesinin kullanılmasını talep edebilecek. Bu, Emmy tarihinde bir ilk olacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 15:40
Emmy Ödülleri’nde artık 'cinsiyetsiz' seçeneği olacak
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Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bu yıl kadın ve erkek oyuncu kategorilerinde ‘cinsiyetsiz‘ seçeneği sunulacak. Bir ilk olacak bu uygulama ile, bundan böyle oyuncular adaylık belgelerinde ve ödül heykelciklerinde cinsiyetsiz ‘performer’ (oyuncu) kelimesinin kullanılmasını talep edebilecek.

Alınan bu kararın kadın ve erkek cinsiyetlerine dayalı oyunculuk sınıflandırmalarını ortadan kaldırıma çağrılarına bir yanıt olarak alındığı belirtildi.

19 Eylül’de 73’üncü kez Emmy Ödülleri’ni dağıtacak Televizyon Akademisi açıklamasında ‘kadın oyuncu’ ve ‘erkek oyuncu‘ kategorilerinde başvuru için cinsiyet şartı aranmadığını hatırlatılarak “Artık adaylar ve kazananlar erkek veya kadın oyuncu başlıklı kategorilerde ‘icracı’ teriminin kullanılmasını talep edebilir” ifadelerine yer verildi.


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