Emniyet'ten WhatsApp uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşarak WhatsApp dolandırıcılarına karşı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 10:28
Emniyet'ten WhatsApp uyarısı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay),  WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından uyarıda bulundu.

Siberay, 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı yurttaşları sosyal medya üzerinden uyardı.

Siberay, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir'' ifadeleri kullanıldı.




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