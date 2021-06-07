Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ı dava edecek!
ÖZEL| Fenerbahçe'nin iki eski kaptanı Emre Belözoğlu ve Ümit Özat mahkemelik oluyor.
Ümit Özat'ın sezon içerisinde Emre Belözoğlu'nu ima ederek Fenerbahçe'ye yaptığı "Kendi kapının önüne bak, FETÖ'yü görürsün" açıklamalarına, Fenerbahçe tarafından "Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır" yanıtı gelmişti.
Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, www.cumhuriyet.com.tr'a yaptığı açıklamada Ümit Özat hakkında manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.
Emre'nin Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca Fenerbahçe adına sessiz kaldığının altını çizen Işıkay: "Özat'ın açıklamaları hakkında dava açacağız. Hem özel hayatı ihlalden dava açacağız hem de manevi tazminat davası açacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Emre'nin bu açıklamalara sadece bir defa yanıt verdiğini belirten Işıkay, "Kulübün yıllarca kaptanlığını yapmış bu şahsa karşı tüm sabrımızı kullandık ama artık yetti" dedi.
İşte Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay'ın açıklaması:
Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat’ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.
Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat’ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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