En yüksek asgari ücreti veren CHP'li başkan gelen teklife sert sözlerle tepki gösterdi
Konya'nın Tuzlukçu ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, en yüksek asgari ücret veren belediye oldukları için bir kanalın kendilerini arayarak, ücret karşılığında röportaj yapmak istediğini ifade etti.
Asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından işçi ve muhalefet kanadından tepkiler yükseldi. CHP'li belediyeler, partilerinin hükümete önerdiği asgari ücret limitini, kendi işçileri için uygulayacaklarını açıkladılar. Birçok CHP'li belediyenin bu kararı almasının ardından AKP'li bazı belediyeler de bu yönde kararlar alarak, asgari ücreti yükseltmeye başladı. Son olarak CHP'li Tuzlukçu Belediyesi, işçilerine 4 bin 500 TL vereceğini belirterek, Türkiye'deki en yüksek asgari ücret rakamını açıkladı.
"REKLAM İÇİN HALKIN PARASINI SAÇMAYIZ"
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, bu açıklamaların ardından bir kanalın kendilerini arayarak ücret karşılığında röportaj yapmayı teklif ettiğini öne sürdü. Kanalın teklifine karşılık, onların belediyeye bağışta bulunmalarını önerdiğini ifade eden Akbuğa, şu açıklamayı yaptı:
"Bir haber kanalından aradılar, 'En yüksek asgari ücret sizde. 1500 TL verirseniz röportaj yapalım' dediler. Ben de, 'Belediye’ye 5 bin TL bağışlayın yapalım, Biz kendi reklamımız için halkın parasını saçmayız' dedim. Muhabir şaşırdı. Doğruyu söyleyince insanlar neden şaşırır?"
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
Video Haberler
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
- Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu
- Tunç Soyer'in açıklaması dünya basınında ses getirdi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat