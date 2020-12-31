En yüksek asgari ücreti veren CHP'li başkan gelen teklife sert sözlerle tepki gösterdi

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:54

Asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından işçi ve muhalefet kanadından tepkiler yükseldi. CHP'li belediyeler, partilerinin hükümete önerdiği asgari ücret limitini, kendi işçileri için uygulayacaklarını açıkladılar. Birçok CHP'li belediyenin bu kararı almasının ardından AKP'li bazı belediyeler de bu yönde kararlar alarak, asgari ücreti yükseltmeye başladı. Son olarak CHP'li Tuzlukçu Belediyesi, işçilerine 4 bin 500 TL vereceğini belirterek, Türkiye'deki en yüksek asgari ücret rakamını açıkladı.

"REKLAM İÇİN HALKIN PARASINI SAÇMAYIZ"

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, bu açıklamaların ardından bir kanalın kendilerini arayarak ücret karşılığında röportaj yapmayı teklif ettiğini öne sürdü. Kanalın teklifine karşılık, onların belediyeye bağışta bulunmalarını önerdiğini ifade eden Akbuğa, şu açıklamayı yaptı:

"Bir haber kanalından aradılar, 'En yüksek asgari ücret sizde. 1500 TL verirseniz röportaj yapalım' dediler. Ben de, 'Belediye’ye 5 bin TL bağışlayın yapalım, Biz kendi reklamımız için halkın parasını saçmayız' dedim. Muhabir şaşırdı. Doğruyu söyleyince insanlar neden şaşırır?"