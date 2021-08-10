Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.
Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.
İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.
BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.
Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.
Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
- Korkunç cinayet! Kayınvalidesini defalarca bıçakladı
- Büyükçekmece E-5’te feci olay: 2 yaralı
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’