Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.

Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.

AA
03 Eylül 2020 Perşembe, 10:01
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