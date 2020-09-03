Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.
Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.
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