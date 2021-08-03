Enflasyon verilerinin ardından dolar gerilemeye başladı
Dolar/TL piyasa beklentisinin yukarısında gelen enflasyon verisi sonrasında 8,30 seviyesine kadar geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18,95 oldu. Veriler, son 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu olarak kayıtlara geçti.
GERİLEMEDE ETKİLİ OLDU
Enflasyonun faiz sınırına dayanması sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceğine dair beklentilerin güçlenmesi dolar kurundaki gerilemede etkili oldu.
'YUKARI YÖNLÜ ETKİLEYECEK'
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etmiş, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti.
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