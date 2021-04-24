Engin Altay tepki gösterdi, Bakan Derya Yanık paylaşımını sildi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 23:52

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen övgüsüyle dolu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı tweetleri ortaya çıkmıştı.

Derya Yanık'ın tepkiler üzerine söz konusu tweetleri sildiği ve hesabını bir süreliğine kapattığı gündeme geldi.

TROLLERİN BAŞLATTIĞI KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Hesabını tekrar açan Bakan Derya Yanık, bu defa CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında trollerin başlattığı kampanyaya destek veren bir tweet attı. Söz konusu tweette hedef aldığı isimler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP'nin meclis grubu üyelerinin yer aldığı görüldü.

Bakan Yanık'ın hedef aldığı isimlerden Engin Altay, söz konusu tweeti alıntılayarak Yanık'ın terör örgütü FETÖ'ye yönelik övgü dolu mesajlarına gönderme yaptı.

Altay şunları söyledi:

"Kendi geçmişinden utanıp, yazdıklarını silen FETÖ artığı çapsızdan bakan olursa, devlete emanet edilen koruma altındaki yavrularımızı ifşa etmesini önlemek için yular yetmez."

YANIK, PAYLAŞIMINI SİLDİ



Bakan Yanık, Engin Altay'ın tepkisi karşısında paylaşımını sildi.