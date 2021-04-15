Engin Altay'dan, 'cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna yanıt

15 Nisan 2021 Perşembe, 17:10

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Engin Altay gündemi değerlendirdi. Altay’ın açıklamaları şöyle:

"HUKUKUN İPİNE SARILIN"

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de Grup konuşmasında FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladı. Bu konuşma ile ilgili olarak ‘21 soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı’ broşürü hazırlandı ve şimdi bununla ilgili Genel Başkanımız ve MYK üyelerimiz hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılıyor ve dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Yargıya seslenmek istiyorum: Korkmayın, hukukun ipine sarılın, sarayın ipini bırakın. Sarayın karşısında ceketinizi iliklemeyin.

"ŞİİR MAĞDURUYDU SORUYA TOMA GÖNDERİYOR"

Erdoğan bir şiir okudu, mağdur edebiyatı yaptı, demokrasi kahramanı kesildi. Şimdi ‘128 milyar nerede?’ diyen muhaliflere vinçle, TOMA'yla saldırıyor. Erdoğan'a Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 60’ıncı maddesini hatırlatıyorum. Valilere çökme, savcılara çökme! Bu kanunun 60'ıncı maddesine göre, bütün il ve ilçe başkanlarımız bu pankartı asabilir. Nokta.

BİLİM KURULU SEYREDİYOR

Bilim Kuruluna bir çağrı yapmıştım. Bu çağırma henüz bir cevap alamadım. Çağrıma cevap Cumhurbaşkanı’ndan şöyle geldi. Cumhurbaşkanı dedi ki: ‘Bilim Kurulu ne derse, onu yaptık. Ne önerdiyse onu yaptık.’ Şimdi ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle olduğunu düşünmediğim için tekrar soruyorum: Pazartesi günü toplanan Bilim Kurulundan çıkan tavsiye, görüş ve öneriler, salı günü toplanan hükumetten de, kabineden de aynen çıktı mı? Biz diyoruz ki; Covid'le mücadelesizlikte, beceriksizlikte; ölümlerin, yoğun bakımların bütün maddi kayıpların, manevi kayıpların sorumlusu 84 milyon değildir, Erdoğan'dır"

“ŞİMDİDEN BİR ADAY İLAN ETME ANLAYIŞI DURUMUNDA DEĞİLİZ”

Bir soru üzerine Engin Altay, “Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında bir farktır. Millet İttifakı’nın içinde demokratik teamüller önceliktir. ‘Cumhur İttifakı adayı benim’ dedikten sonra tartışılacak mesele kalmıyor. Millet İttifakı meseleyi seçim kararı alındığında kendi içinde değerlendirecektir. Burada birkaç seçenek vardır. Bu seçimden sonra bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. İki hal olabilir, Millet İttifakı ortak bir adayla yürüyebilir, ikinci seçenek ise ittifakı oluşturan partiler, ilk tur açısından kendi adaylarıyla gidebilirler. Bunlar vakti zamanında konuşulacak işlerdir, bu bakımdan şimdiden bir aday ilan etme anlayışı durumunda değiliz. Millet İttifakının kendi içinde yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek hususlardır, hiç şüphesiz genel başkanımız bizlerce de bu makama en layık insandır” diye konuştu.

Aşıların zayi olduğu iddiasına ilişkin Engin Altay, “Başlangıçta her gün üç beş on yüz üzerinden aşı çöpe gitti, korunamadığı için. Sağa sola telefon etmenize gerek yok, sıraya koyarsın, en ilk gelenden başlayarak bu insanlara aşıları yaparsınız dedim. Öyle oluyor bir üç dört gün aşılar zayi oldu, üç dört gün sonra da torpilliler aşı yapılıyor” dedi.



