Engin Altay'dan fotoğrafla ihbar: Ey İstanbul Savcısı, bir saygısızlık arıyorsan burada!
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit cenazesinde dirseğini tabuta dayadığını hatırlatıp "Ey İstanbul Savcısı, bir saygısızlık arıyorsan burada" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "ihbar"da bulundu.
Toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Fatih Sultan Mehmet türbesine girerken ellerini arkada kavuşturduğu" gerekçesiyle hakkında ön inceleme başlatılmasına tepki gösteren Altay, "Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu asırlar sonra hak ettiği yere taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık yaptın' diye mercimek büyüklüğünde bir beyin bile demez. Şu ülkenin, iktidarın, yargının haline bakın. Sayın Ekrem İmamoğlu da partimiz de bu konuda rahattır. Ama bu tablo milleti güldürüyor, güldürürken düşündürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir ihbardan yola çıkarak İmamoğlu'nun yargılanması için ön inceleme başlatmasını neyle nasıl izah edeceğiz?" dedi.
"O zaman bu fotoğraf suçsa ben de bir saygısızlık ihbarı yapayım" diyen Altay, Erdoğan'ın şehit cenazesinde dirseğini tabuta koyduğu ana ilişkin fotoğrafı göstererek "Şehitlere saygı hepimizin önceliğidir. Beyefendi dirseğini tabuta atmış, önünde mikrofon, nutuk atıyor. Ey İstanbul Savcısı, bir saygısızlık arıyorsan burada. Şehitler bizim kutsalımızdır, şehit tabutu omuzda alınır. Tabutun tepesine dirsek konulup nutuk atılmaz. Sayın savcı bir soruşturma açacaksan al sana belge." dedi.
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