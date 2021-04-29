Erdal Sarıkaya'yı vuran polisler zaman aşımı öncesi ifadeye çağrıldı

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndererek, Erdal Sarıkaya’yı vurduğu Ulusal Kriminal Büro tarafından belirlenen memurları ifadeye çağırdı. Gönderilen yazıda ‘zamanaşımı nedeniyle ivedi’ ibaresi konularak “Yürütülmekte olan soruşturma esas olmak üzere, 11.06.2013 tarihinde Taksim Gezi parkı olaylarında görevli memurların ifadesi alınacağından tebliğden itibaren 15 gün içinde mesai saatleri dahilinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmesi hususunun tebliğ edilmesi, müracaat etmesinin mümkün olmaması halinde adres, kimlik ve cep telefonu bilgilerinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderimesi rica olunur” denildi.

“DOSYAMI AİHM’YE TAŞIYACAĞIM”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Erdal Sarıkaya şunları söyledi:

"Eski savcım Mehmet Selim Kiraz, dosyamı Ulusal Kriminal Büroya göndermişti. Büronun hazırlamış olduğu raporda, beni vurma ihtimalleri olan veya vuranları görme ihtimali olan 5 polis, emniyet müdürü ya da amir sıfatındaki 2 kişi tespit edilmişti.

Ayrıca olay günü orada olan 3 tane de kask numarası tespit etmişti. 2015’ten beri yaptığımız başvurular yeni neticelendi ve savcı bey yazdığı yazıyla bu polisleri ivedilikte bulunarak 15 gün içinde savcılık makamına ifadeye çağırdı. Zaman aşımından dolayı ivedilik yazısı koymuş. Bu zamana kadar dosya oyalandı ve geçiştirildi. Dosyanın kapanmasına ramak kala yargı ‘çalışıyoruz’ deme kararı aldı. Biz defalarca yazı yazmamıza rağmen dosya hep yargı mensupları tarafından görmezden gelindi. Nihayet son savcım bu süreci kayda değer buldu ve bunları ifadeye çağırdı.

Yargı gecikmeli çalışıyor. Bu süreçte savcılık iddianame oluşturup yargı süreci oluşturamazsa zaman aşımından dosyam kapanacak. Son savcım değil ama diğer savcılarım dosyamı hep sürüncemede bıraktılar. Dosyam daha önce 2 kez bilirkişi raporu değerlendirmeden fail meçhul büroya gönderildi ve her seferinde faili meçhul bürodan geri döndü. Bir şekilde bu polislere kimse dokunmadı. Bu karar çok geç alınan bir karar oldu. Şimdi savcımın talebine verecekleri yanıtı bekliyorum.”

Sarıkaya, dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağını da açıkladı.

“HESAP SORULMASININ ÖNÜ AÇILDI”

Öte yandan, Sarıkaya 9 Kasım 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak kendisini vuran polislerin yargılanmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, 17 Mart 2021’de başvuruyu karara bağlayarak Sarıkaya'ya ‘eziyet’ edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, sekiz yıldır yargı önüne çıkarılmayan sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasını istedi.

Sarıkaya, “AYM’nin bu kararı ders niteliğinde olmuştur. Bu karar ile dosya sürüncemeden kurtarılmıştır. O gün bizi vuranlar ve onları kahraman ilan edenlerden de hesap sorulmasının önünü açmıştır. Bu karar hala AKP diktatörlüğün karşısında korkmadan hukukun üstünlüğünü savunan hakim ve savcıların olduğunu göstermiş olup AYM meşruluğunu ve bu ülkenin hukuk devleti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.