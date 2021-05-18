Erdal Torunoğulları yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

18 Mayıs 2021 Salı, 13:15

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası finalini de kazanarak müzesine iki kupa birden götürmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk kutlamasıyla ilgili sorulara, "Süreç, normal bir süreç değil. Tekne turuna izin almak için uğraşıyoruz. İnşallah o izin alınır da aynı güzel görüntüleri görürüz. İzin alınsa dahi herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye yanıt verdi.

"ONLAR ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'IN OYUNCULARI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAKLAR"

Rosier, Ghezzal ve Aboubakar için, "Oyuncularla görüşmelerimiz devam edecek. O konuda büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Artık onlar şampiyon Beşiktaş'ın oyuncuları ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Bunu da her futbolcu ister" yorumunda bulundu.

"DORUKHAN'A BAŞKANIN VERDİĞİ BİR SÜRE VARDI VE O SÜRE DOLDU"

Sezon başından beri takımdan ayrılması sürekli gündeme gelen Dorukhan Toköz ile ilgili olarak, "Dorukhan'la herhalde anlaşırız. Başkanın ona verdiği bir süre vardı ve o süre doldu. Artık başkanımıza kaldı. Beşiktaş'tan ayrılacağını zannetmiyorum" açıklamalarını yapan Torunoğulları, Dorukhan hakkında çıkan "Fenerbahçe'ye transfer oldu" iddialarına da şu sözlerle yanıt verdi: "Dorukhan için 'gitti, anlaştı' denilen takımda o mevkide herhalde 8-9 oyuncu vardır. Oraya gidip ne yapacak?"

Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 19 gol 6 asist üreten Cyle Larin için, "Devre arasında teklif geldi. Biz isteriz ki bütün oyuncularımız takımda kalsın ama profesyonel bakarsak bir oyuncu ederini bulduğu zaman oturur oyuncuyla beraber karar veririz. Şu anda somut bir şey yok" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ATİBA'YA HER ZAMAN AÇIK"

Takım kaptanı Atiba ile ilgili olarak, "Atiba, çok farklı bir oyuncu. Artık bu ailenin bir parçası oldu. İzledikçe Atiba'ya hayran kalıyorum. Kendisi devam etmek isterse neden olmasın. Sergen Hoca, Atiba'yı futbolu bıraktıktan sonra teknik kadrosunda görmek isterse değerlendiririz. Beşiktaş'ın kapısı her zaman Atiba'ya açık" yorumunda bulundu ve "Atiba'daki bu inadı gördükten sonra herhalde 2-3 yıl daha oynar. Kendisine çok çok iyi bakıyor. Atiba ile oynayan genç oyuncuların çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Canlı bir örnek var karşılarında" diye ekledi.

Salih Özcan ve Serdar Dursun ile ilgili gelen transfer sorularına ise, "Serdar Dursun pek bildiğim bir futbolcu değil. Salih Özcan'la görüştük. Menajerleriyle temasa geçtik. Fakat fiyatlar bizim verebileceğimiz fiyatlar değil. Onun için o defteri kapattık" şeklinde yanıt verdi.

"ERSİN VE RIDVAN, TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERLERİDİR"

Son olarak Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a çağrılması hakkında Torunoğulları, "Rıdvan milli takıma seçilince gerçekten çok sevindim. Altyapımızdan bir oyuncunun milli takıma seçilmesi, işte bu hocamızın bize kattığı en büyük değerlerden bir tanesi. Ersin ve Rıdvan, Türk futbolunun değerleridir" açıklamalarında bulundu.