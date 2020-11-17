Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması

17 Kasım 2020 Salı, 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

''Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik'' diyen Erdoğan, ''Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak'' açıklamasını yaptı.



Yeni tedbirler şöyle:

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek

- 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak

- AVM’ler, restoranlar, berber ve kuaförler saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak

- Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek