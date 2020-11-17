Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan, ''Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak'' açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
''Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik'' diyen Erdoğan, ''Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak'' açıklamasını yaptı.
Yeni tedbirler şöyle:
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek
- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek
- 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak
- AVM’ler, restoranlar, berber ve kuaförler saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak
- Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek
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