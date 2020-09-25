Erdoğan camide konuştu: Allah'ın ipine sımsıkı sarılın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde konuştu. Erdoğan, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin" çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için geldiği Büyük Çamlıca Camii'ni miting alanına çevirdi.
Erdoğan, namaz sonrası cami hoparlöründen seslendiği konuşmasında "Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Eğer toptan sımsıkı Allah’ın ipi Kuran’a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek" dedi.
Erdoğan konuşmasında "Bizlere bir arada buluşmayı lütfeden Allah’a hamd olsun. Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Eğer toptan sımsıkı Allah’ın ipi Kuran’a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece bu millete Allah’ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar yardımcınız olsun İnşallah. Tüm ailelerinizle birlikte Rabbim mutluğunuzu daime eylesin" ifadelerini kullandı.
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