ABD'de PKK'ye özel vize teklifi

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:02

ABD Kongresi’nde, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu PYD’nin gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) için özel vize verilmesi önerildi.

Kongre’nin Demokrat üyesi Jason Crow ve Cumhuriyetçi üyesi Michael Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına “Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi”ni içeren öneriyi yeniden sundu.

Crow önergesinde, PKK için “Kürt ortaklarımız” ifadelerini kullandı. Waltz ise “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar” dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığı bilinen Rudaw'ın aktardığına göre Waltz, “Yardımları için minnettarlığımızı hak ediyorlar. ABD Kongresi, savaş alanında bizimle birlikte savaşanları kabul etmelidir” diye devam etti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRİLMİŞTİ

Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019’da da Kongre’ye sunmuştu.

Tasarı, Bush yönetimi sırasında sırasıyla Iraklı ve Afgan tercüman, askerler, danışmanlar ve ABD misyonunu destekleyen çalışmaları nedeniyle hayatları tehdit altında olan diğer çalışanlar için yürürlüğe konan benzer yasayı içeriyor.