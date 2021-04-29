ABD'de PKK'ye özel vize teklifi
ABD'de, PKK’nin Suriye kolu PYD’nin gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) için özel vize talebinde bulunuldu.
ABD Kongresi’nde, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu PYD’nin gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) için özel vize verilmesi önerildi.
Kongre’nin Demokrat üyesi Jason Crow ve Cumhuriyetçi üyesi Michael Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına “Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi”ni içeren öneriyi yeniden sundu.
Crow önergesinde, PKK için “Kürt ortaklarımız” ifadelerini kullandı. Waltz ise “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar” dedi.
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığı bilinen Rudaw'ın aktardığına göre Waltz, “Yardımları için minnettarlığımızı hak ediyorlar. ABD Kongresi, savaş alanında bizimle birlikte savaşanları kabul etmelidir” diye devam etti.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRİLMİŞTİ
Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019’da da Kongre’ye sunmuştu.
Tasarı, Bush yönetimi sırasında sırasıyla Iraklı ve Afgan tercüman, askerler, danışmanlar ve ABD misyonunu destekleyen çalışmaları nedeniyle hayatları tehdit altında olan diğer çalışanlar için yürürlüğe konan benzer yasayı içeriyor.
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber