Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Özbek Otağı’nda ağırladı.

İHA
17 Ağustos 2021 Salı, 21:15
Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptırılan Özbek Otağı’nda bir araya geldi.

Görüşmede, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio’nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.


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