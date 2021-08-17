Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Özbek Otağı’nda ağırladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptırılan Özbek Otağı’nda bir araya geldi.
Görüşmede, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio’nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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