"Erdoğan 'fitne ateşi yakan biri'yle neyi görüşecek?"

23 Kasım 2020 Pazartesi, 12:36

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında yaptığı "Demirtaş ve "Kavala" çıkışları büyük tartışma yaratmıştı. Arınç'ın görüşlerinin Hükümet kanadında nasıl karşılanacağı merak konusu olurken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arınç'a yönelik isim vermeden 'fitne ateşi' ifadesi kullanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, Erdoğan'ın bu sözleri üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Güller, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanının Arınç'ı hedef alan sözlerini hatırlatarak "Peki, Erdoğan "fitne ateşi yakan" biriyle "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu"nda neyi istişare edecek? Ortada fitne varsa, görevden alması gerekmez mi?" diye sordu.

Erdoğan, sözkonusu konuşmasında Bülent Arınç’a yanıt verirken, bir yandan fitne uyarısında bulunup “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez” demişti.