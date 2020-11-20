Erdoğan'dan faiz yorumu: Acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız" yorumunda bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
ANAYASA HAZIRLIKLARI
“Temel kanunların tamamını yenileyerek, adalet sistemimizin altyapısını güçlendirerek, ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı.
Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı. Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. En kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.
Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Türkiye'yi kur faiz sarmalından çıkarmak gerekiyor. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.
'FAİZ SEBEPTİR'
Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız.
EKONOMİDE VE DEMOKRASİDE YÜKSELİŞ VURGUSU
Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir iklim oluşturuyoruz. İş ve yatırım ortamını bekleyen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz. Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz.”
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
Video Haberler
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
- Trafikte tehlike saçan kamyon kamerada
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı
- Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
- Coğrafya Kaderdir belgeseli yayınlandı
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı