Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

14 Ekim 2020 Çarşamba, 06:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Özaşık getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'na Ramis Şen, Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı'na Yusuf Turan Çetiner, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'na Deniz Erdoğan Barım, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na Rauf Alp Denktaş, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı'na Barış Kalkavan, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı'na Korhan Kemik, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı'na Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı'na Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı'na Cenk Uraz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Akıntı ile Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı'na Umut Acar atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Bensiz ve spor müşavirliğine Abdullah Öztürk getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu görevinden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Ayşegül Özkan getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ferhat Türkoğlu atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Çumak ile Fuat Şimşek, Sanayi Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığı'na 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Menduh Dinler getirildi, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ertuğrul Anbar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Burak Aykan getirildi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı.