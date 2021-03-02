Erdoğan 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması sonrası Bahçeli ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı" tanıtım toplantısında, uzun süredir sözü edilen ve "reform" diye lanse edilen hukuk düzenlemesine dair konuştu, ayrıntıları açıkladı.
Erdoğan, Saray'da bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bu toplantının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı