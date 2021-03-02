Erdoğan 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması sonrası Bahçeli ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

DHA
02 Mart 2021 Salı, 17:04
Erdoğan 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması sonrası Bahçeli ile bir araya geldi
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AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı" tanıtım toplantısında, uzun süredir sözü edilen ve "reform" diye lanse edilen hukuk düzenlemesine dair konuştu, ayrıntıları açıkladı.

Erdoğan, Saray'da bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bu toplantının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.



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