Erdoğan: İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:49





Bin 379 hakim ve savcının kura çekimi bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne video konferansla katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında 'İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz' sözü akıllara ORC'nin "Yargıya güveniyor musunuz?" anketini getirdi.

YÜZDE 68'İ "GÜVENMİYORUM" DEMİŞTİ

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde, toplamda 4 bin 156 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaşmış; "Yargıya güveniyor musunuz?" anketine gelen cevapların yüzde 11,7'i "Güveniyorum" olurken, yüzde 68'i "Güvenmiyorum" olmuştu.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşma şöyle;

"Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır.

Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir.

İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz. Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras tüm ömrünü adalete adamış tertemiz bir isim olacaktır.

İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız" dedi.

ERDOĞAN SORU SORDU, SALONDAN KAHKAHALAR YÜKSELDİ - VİDEO





Erdoğan kura sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?" diye sordu.

Olumsuz yanıt alan Erdoğan, gülümseyerek "Ödül olması lazım Abdulhamit Bey. Benim takdir yetkim varsa dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Bu işin hallolması lazım" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adayları kura töreninde, "Dönem birincisi istediği yere gidecek di mi? Bunun bir ödülü olması lazım" diyen Erdoğan'a, "Hemen düzeltiyoruz efendim" diye yanıt verdi.