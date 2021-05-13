Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi arasında 'İsrail' görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriği bulunuldu, İsrail'in saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.
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