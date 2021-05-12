Kocası tarafından katledilen Zeynep Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından işkence ile öldürülen Zeynep Erdoğan’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Çankaya’daki bir evde 8 aylık evli olduğu eşi Mehmet Erdoğan tarafından işkenceye maruz kalan ve ardından da defalarca bıçaklanarak canice katledilen Zeynep Erdoğan’ın naaşı bugün Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdoğan’ın cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Talihsiz kadının ailesi ve arkadaşları ise gözyaşlarına engel olamadı ve yaşanan olaya tepki gösterdi.
“BU EVLİLİĞİ BİZİM İSTEĞİMİZ DIŞINDA YAPTI”
Merhum Erdoğan’ın babası Atila Öğredici bu evliliğe rızalarının olmadığını söyleyerek, “Biz uzakta kaldığımız için sorunlarını pek belli etmiyordu. Duymuyorduk. Bizim kızımız sabretti hiçbir şey söylemedi. Aralarında problem olduğunu bilmiyorduk. Kısa bir evlilikleri vardı zaten. Ben sordukça da söylemiyordu problemlerini saklıyordu. Bu evliliği bizim isteğimiz dışında yaptı. Anlaştık, evleneceğiz dedi. 45 yaşında kadın. Ben de evlenme diyemedim. 8 - 9 aydır evlilerdi. Geçen yıl ağustos ayında evlenmişler. Haberi ilk aldığımda ağladım” dedi.
“TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR”
Zeynep Erdoğan’ın bir arkadaşı da zanlı Mehmet Erdoğan’ın cezada indirim almak için yalan ifade verdiğini belirterek, “Katilin dediklerini hepsi yalan. Önce çocuğu etkisiz hale getirdi annesini korumasın diye. Tahrik indirimi almak için yalan söylüyor. Herkes her şeyin farkında. Zeynep her şeyin farkındaydı. Sadece bir miktar parasını kurtarabilir mi onun peşindeydi. Daha önce bu kadar şiddet dolu bir şey de yaşanmamıştı aralarında” diye konuştu.
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