Erdoğan 'müjde' için saat verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Cuma günü bir müjde vereceğini söylemişti. Erdoğan yarın saat 15.00'te açıklama yapacağı öğrenildi.
Erdoğan, dün katıldığı açılışta müjde vereceğim açıklamasında bulunmuştu. Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını öne süren Erdoğan, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti. Açıklamanın Cuma günü saat 15.00'te yapacağı belirtildi.
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