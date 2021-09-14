Erdoğan, partisine rekor oy çıkan ilçenin belediye başkanını kabul etti

14 Eylül 2021 Salı, 17:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale’nin Delice ilçesinin belediye başkanı Turgut Özdem’i kabul etti.

Özdem, seçimden 2 sene sonra gerçekleşen ziyarete ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'dünya lideri' diye nitelediği Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirtip "Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var" dedi.

Özdem'in paylaşımı şöyle:

“31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 85,5 oy oranı ile Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşadık. Bu başarının sonucunda Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı 5 Şubat 2020 tarihinde ilçemizde ağırladık. Coşkulu ve muhteşem bir karşılama ile tarihe not düştük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunup, ilçemizin yöresel ürünlerini, ilçemizdeki hanımların el emeği göz nuru işlemelerini takdim ettik. Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var”









Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 11 sandıkta kullanılan bin 819 oyun bin 380’ini alan AKP’li Turgut Özdem, 177 seçmenin oyunu alan en yakın rakibi Millet İttifakı’nın İyi Partili adayı Serkan Kocaoğlu’na karşı başkanlık koltuğunu kazanmıştı.



