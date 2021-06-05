'Erdoğan Sedat Peker konusunda Süleyman Soylu'yu uyardı' iddiası
Gazeteci Deniz Zeyrek; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Sedat Peker konusunda konuşmaması için uyardığını öne sürdü.
Halk TV'de 'Perdenin Önü Arkası' programında konuşan Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, 'AKP içinden aldım' dediği Süleyman Soylu hakkındaki bilgiyi paylaştı.
"Bence Süleyman Soylu, Sedat Peker ile polemiğe girerek bu tartışmaların çıtasını çok yükseltti" diyen Zeyrek, "AK Parti'den aldığım bir bilgi; Cumhurbaşkanı, Soylu'yu artık bu konuda ekranlar karşısında konuşmaması için uyarmış. Ak Parti'de bu konuşuluyor" iddiasında bulundu.
Soylu, Peker'in iddiaları sonrası önce TRT'de, ardından da Habertürk'te bir canlı yayına katılarak açıklamalarda bulunmuştu.
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