Özgür Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı: 'İşi yayınlanacak kasete bırakmayın'

04 Haziran 2021 Cuma, 16:54

TÜLOV Vakfı açılışı öncesi Parti il binasında gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

SOYLU, TARTIŞMALARDAN KURTULMAK İÇİN O İDDİAYI ORTAYA ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündemi bulandırmaya çalıştığını savunan Özel şöyle konuştu:

“Bu iddia, bir siyasetçinin mafya liderinden ayda 10 bin dolar aldığı iddiasıdır. Bu iddiayı, tartışmalar kendi üzerinden gitsin diye ortaya atmıştır. Ama biz CHP olarak bu soruyu Süleyman Soylu’ya her zeminde ve her dakika sormaya devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Salı günü bu kez Meclis Başkanını meseleye bir başka şekilde ustalıkla dahil ederek onu harekete geçirmek üzere soruyu sordu. O dakikadan itibaren nasırına basılmış Mustafa Şentop, nihayet hareketlenmeye, konuşmaya başladı. Ağzından çıkan hadsiz, hakaretamiz, küçültücü ifadelerin hepsi Mustafa Şentop'un kendi seviyesini gösterir. Ancak o sırada 'Bence de bu isim açıklanmalıdır' diyerek Süleyman Soylu'ya yapması gereken çağrıyı nihayet yapmıştır. Eğer bunları yaptığında kamuoyuyla paylaşsaydı, çekinmeseydi, gerilmeseydi, salı günü ‘açtırma kutuyu, söyletme kötüyü’ noktasına gelmezdik. Ama Salı günü kendisinin nasırına basılınca nihayet bir şeyler söylemeye başlamıştır. Çağrımızı tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçiyi açıklama işini, Pazar günü yayınlanacak bir kasete bırakmayın. Bunu, bugünden Süleyman Soylu’nun açıklaması, Meclis Başkanı’nın da Meclis’in üzerine atılmış olan bu iftiradan Meclis’i bir an önce arındırması gerekmektedir.”

‘MECLİS’TE SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMALI’

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a seslenerek, soruşturma komisyonu için hiçbir partinin 301 Milletvekiline sahip olmadığına dikkat çeken Özel, “Meclis başkanı eğer samimiyse, önce partisine çağrıda bulunmalı. Biz muhalefet olarak eksiksiz olarak bu oluşuma destek veririz. Süleyman Soylu ‘Bu ismi sadece savcıya söylerim’ diyor. Anayasamızın 106. maddesine göre Bakanlar görev yaptığı süre ve bakanlık sonrasında da Savcılığa çağıramıyorlar. Soylu bunu bildiği için böyle diyor. Süleyman Soylu, kendine güveniyorsa Meclis’te soruşturulmalıdır. Aklanabiliyorsa aklanmalıdır. Aklanmıyorsa bunun hesabını mutlaka vermelidir” diye konuştu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP’A ELEŞTİRİ

Meclis Başkanı Şentop’un, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için kullandığı “Siyasi Alzheimer” sözünü hatırlatan Özel, bu konuda da şunları söyledi:

“Siyasi Alzheimer, yapılanları edilenleri unutma hastalığıdır. Mustafa Şentop, yıllar önce kendi çocuklarını FETÖ’nün okuluna yolladı da, şimdi siyasi alzheimer’a mı uğramamızı bekliyor? ‘Siyasi alzheimer dersek, geçmişte FETÖ hakkında yaptığı konuşmalara ve eylemlere bakarız’ dedik. Şentop açıklama yapmış, ‘Çocuklarımla uğraşıyorlar’ demiş. Bizim uğraştığımız sayın Şentop’un çocuğu değil. Bugün Türkiye’de insanlar, ‘çocuğunu FETÖ’nün okuluna yolladın’ veya ‘FETÖ’nün dershanesinde ücretsiz olarak fetih burs vermiş orada okudu’ diye memuriyetten atılacak, hiçbir şey demeyeceksiniz. İnsanların çocuklarının bir dershanenin önünden geçmeleri, o insanlar için suçlama konusu olacak. Hiçbir şey demeyeceksiniz. Kendi çocuğunuzun hatırlatıldığı anda ‘çocuklarımla uğraşmasınlar’ Çocukla uğraşılmıyor. 10 yaşındaki çocuğun ne bilinci var? Çocuğu alıp da FETÖ’nün okuluna veren sensin, bunun hesabını verecek olan da sensin. Kendisi açısından bir muafiyet yaratmaya çalışıyor."

DEVLET BAHÇELİ’YE ÖNERİDE BULUNDU

Konuşmasının bir bölümünü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ayıran Özel, 14 Haziran’da Biden ile görüşmeye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme öncesindeki durumunu ortaya koyarak, şunları söyledi:

“6-7 aydır neredeyse yalvar yakar olan, telefonlar başında uykusuz geceler geçiren benim Cumhurbaşkanı adayım değil ki, senin. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Beyaz Saray’ın kapısında yatmıyor. Görüşme yapabilmek için her yolu denemiyor. Ama bunu siz yapıyorsunuz. Ama sen tutup Biden’a laf söylüyorsun. Ayrıca 4 sene önce ‘herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir sen olamazsın’ dediğin adamı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsin, eksiksiz bir biat, tam teslim oluş, dün söylediği her sözü bugün bir reddediş, tükürdüğünü yalama, tükürdüğü suratı öpme ile karşı karşıya olan Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihin en ağır hakaretlerinin sarf edildiği kişiye şimdi kayıtsız-şartsız teslim olan, Devlet Bahçeli tutmuş şimdi dünya kadar laf söylüyor. O Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan TRT’ye çıktı. ‘Biz Beyaz Saray’la yıllardır, gerilim yaşamadık’ dedi. ‘Obama ile Trump ile çok verimli çalıştık’ dedi. Bizim ulusal onurumuz zedelendi. Sizin hiç umurunuzda olmadı. Bu Trump, ‘Aptal olma, akıllı ol’ diye mektup yazdı sana. Sen bu mektubu aldın, katladın ve sustun. Trump bu mektubu ne zaman Amerikan basınına verdi, o günden itibaren Türkiye ayağa kalktı. Sen mektubu katladın cebine koydun oraya gittin. İade ettim dedin. Şahidin kim, kendisi. Gerekli sözü söyledin mi? Söylemedin mi? bilmiyoruz.”

Daha bir ay önce ABD Başkanı Türkiye Cumhuriyeti’ne soykırımcı söyleminin unutulmaması gerektiğini ve Amerikan tarihi boyunca bunu söyleyen olmadığını belirten Özgür Özel “Eğer Biden’a kızıyorsan, eleştirin varsa Cumhurbaşkanı adayını Biden’a yollama. Bu son derece hassas, önemli bir konu. Vatandaşı aptal yerine koymaya, aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yok. MHP Genel Başkanı Bahçeli hiç yalandan köpürme, eğer Biden’e kızıyorsan, eleştirin varsa Cumhurbaşkanı adayını onunla görüşmeye yollama. Biden’e eleştirin varsa, Cumhurbaşkanı adayının Biden’e atfettiği önemi bir teyit et. Farklı düşünüyorsan çık söyle. Onun gibi düşünüyorsan, iç politikaya yönelik insanları kandırma” diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU, FETÖ DESTEKLİ BÜYÜDÜ

AKP’ye gelmeden önce 2009 yılında normal bir şirketi olan Soylu’nun yıllık 10 bin lira kar ettiğini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özel, şöyle konuştu:

“Kendisi Demokrat Partide siyasetçiydi. Genel İdare Kurulu üyesiydi. DP karar aldı referandumda “Hayır” diyeceğiz diye. Süleyman Soylu FETÖ’nün referandumunda “Evet” demeye karar verdi. Bütün finansmanını FETÖ karşıladı. Sonra da ödül olarak onun lansmanını AKP yaptı ve AKP’ye geçti. Süleyman Soylu’nun AKP’deki yükselişi, şirketin ticaretteki yükselişi ile hemen hemen aynı. 2009 yılında 10 bin TL kar eden şirket, 2016 yılında 530 bin liralık bir artışlar 53 kat kar etmiş. Net rakam ortada olmamakla beraber, 2016’dan bugüne kadar ise 1055 kat daha fazla kar ettiği ve toplamda 2000 ile 2 bin 500 kat 2009’dan bugüne karını arttırdığı anlaşılıyor.

Kendisinden şirket karlarını açıklamasını istiyoruz. Son 3 yıldaki şirketinin karlarını açıklamasını bekliyoruz. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, kamu kurumları, belediyeler ve iştiraklerine ne kadar poliçe kestin? Yaptığın karın ne kadarı kamu kuruluşlarına aittir? Bunları da açıklamasını bekliyoruz. Bütün dünyada siyasiler, bir göreve geldiklerinde, ticari faaliyetlerini birinci dereceden akraba olmadıkları birilerine devrederler ve özellikle de devletle iş yapmazlar. Süleyman Soylu geldiğinden bugüne karını 2 bin kat, 2 bin 500 kat arttırmış. Süleyman Soylu’nun bunu yalanlamasını bekliyoruz."