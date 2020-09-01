"Erdoğan sözünde samimiyse Yeşil Yol projesini iptal eden yargı kararlarını uygulasın"

01 Eylül 2020 Salı, 15:57

Erdoğan, Giresun konuşmasında söylediği, "Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleri ile sair yapılarla işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alıp götürür. Aynı şekilde yaylalar, hayvanlar rahatça otlasın, insanlar güzelliklerinden ve imkanlarından istifade etsin diye vardır. Biz bu yayları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız” sözlerini yorumlayan Ali Öztunç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı pişman olmakta haklı. Ama bizi haklılığı değil samimiyeti ilgilendiriyor. Çünkü, 2 hafta önce Ayder Yaylası ve Uzungölle ilgili inşaat projelerini de aynı kişiden dinledik. Sürekli pişmanlık cümlesi kurup, aynı eylemleri devam ettirecekse, söylediği güzel sözlerin kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Kendisinin pişmanlıklarından, aldatılmalarından bu halkın sıtkı sıyrıldı” ifadelerini kullandı.

"BURADA CİDDİ BİR SUÇ VAR"

Danıştay’ın Yeşil Yol projesinin yürütmesini durdurmasına da değinen Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, “ Öncesinde de birçok yargı kararı mevcut. Ancak buna rağmen, halen Karadeniz yaylalarında yol yapım çalışmaları devam ediyor. İmar affı çıkarılınca meralık, ormanlık alanlarda bir anda inşaat alanlarına döndürüldü. Bunlar, vatandaş yerel yönetimi dinlemiyor, çok ısrar ediyor, Belediye Başkanları direnemiyor sözleriyle tarif edilemez. Burada ciddi bir suç var. Bir kısım yerel bürokratlar ve müteahhitler iştirak halinde, yaylaları katlediyorlar. DOKAP bu suçun finansmanını sağlıyor. Neticesi, insanların yaşamına mal oluyor. Bu projenin durması, bu katliamı yapan kişilerin yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Kamu kaynaklarını bu katliama finans olarak sunanlara rücu edilmesi gerekiyor. Pişmanlık bir ifade biçimi değildir, aynı zamanda eylem gerektirir” dedi.

"KİMSE HESAP VERMEDİĞİ İÇİN SÜREKLİ BU KATLİAMLARI YAŞIYORUZ"

Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Harşit Vadisi’nde yaşanan felakete ilişkin açıklamasına da değinerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı, Harşit Vadisi’nde yaşanan felaketle ilgili, artık orada taş, çakıl alınmayacağını, 'derelere yapılan müdahaleler altına alınacaktır' demiş ama yine de ıslah projelerinin devam edileceğinden bahsetmiştir. Taş, çakıl alarak felakete mal olan kişilerin; bu konuda uyarıda bulunan İl Genel Meclisi üyelerimizin dilekçelerini işleme koymayanların hesap vermesi gerekiyor. Harşit Vadisinde yaşanan felaket nedeniyle 5 askerimiz şehit oldu. Halen adli soruşturma başlatılmadı. Kimse hesap vermediği için, sürekli bu katliamları yaşıyoruz”