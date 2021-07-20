Erdoğan, 'Temel Bey'i de davet ettik' demişti: Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte KKTC'ye giden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için ilk açıklamayı yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kurmaylarıyla birlikte bayram namazını kıldığı Balgat Hamidiye Camii’nin çıkışına basına açıklama yaptı.
Yurttaşların bayramıı kutlayan Karamollaoğlu, "Elbette Kurban Bayramı’nı idrak ettik, namazlarımızı kıldık. Bütün milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde Kurban Bayramı’nı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder" diye konuştu.
Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi'nin aynı güne denk geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, partisinin YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la KKTC'ye gitmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi'nin de 47'nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin. Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs'ta idrak etmek için oradalar" ifadelerini kaydetti.
ERDOĞAN: TEMEL BEY'İ DE DAVET ETTİK
Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün ziyaret heyetinde yer almasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik" demişti.
İlgili Haberler
- Saadet Partisi'nden 'Karamollaoğlu istifa edecek' iddiasına yalanlama
- Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Oğuzhan Asiltürk de yer alıyor
- Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk'e: Kamuoyunda açık bir şekilde olmasa daha iyi olurdu
- AKP'den, Saadet Partili Asiltürk'ün yeğenine 'ihale' iddiası
- Erdoğan ziyareti, KKTC’de kutuplaşma
- AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak
Video Haberler
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
En Çok Okunan Haberler
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine yeni transfer
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Öksüz o gece Akıncı'da mıydı?
- DEVA Partisi'nde üst düzey istifa!
- KKTC uçağında Saadet sürprizi!
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı