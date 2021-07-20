Erdoğan, 'Temel Bey'i de davet ettik' demişti: Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

20 Temmuz 2021 Salı, 08:47

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kurmaylarıyla birlikte bayram namazını kıldığı Balgat Hamidiye Camii’nin çıkışına basına açıklama yaptı.

Yurttaşların bayramıı kutlayan Karamollaoğlu, "Elbette Kurban Bayramı’nı idrak ettik, namazlarımızı kıldık. Bütün milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde Kurban Bayramı’nı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder" diye konuştu.



Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi'nin aynı güne denk geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, partisinin YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la KKTC'ye gitmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi'nin de 47'nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin. Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs'ta idrak etmek için oradalar" ifadelerini kaydetti.



ERDOĞAN: TEMEL BEY'İ DE DAVET ETTİK

Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün ziyaret heyetinde yer almasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik" demişti.