Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk'e: Kamuoyunda açık bir şekilde olmasa daha iyi olurdu

17 Haziran 2021 Perşembe, 23:10

Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde yayınlanan Liderler Özel Röportaj serisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Gazeteci Timur Soykan tarafından, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 53 twitle yaptığı kurultay çağrısı hatırlatılan Karamollaoğlu'na "bu süreci nasıl yöneteceksiniz, partinizde bir çatlağa yol açar mı?" ve "Asiltürk'ün Erdoğan'la görüşmeden önce böyle bir düşüncesi var mıydı yoksa Erdoğan'la görüştükten sonra mı böyle bir çizgiye geldi?" soruları yöneltildi.

"SİYASETE YAKLAŞIMINDA BAZI DEĞİŞİKLER VARDI"



Karamollaoğlu soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Daha önce de söyledim. Parti içindeki tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Sayın Asiltürk'le elli yıldır beraberiz. Farklı kanaatleri görüşleri vardı. Yerine göre bunu dillendirir de ama kamuoyunda açık bir şekilde olmasaydı daha iyi olurdu. Kendisinin daha önceden de siyasete yaklaşımında bazı değişikler vardı."

"HDP'Yİ TERÖRLE ÖZDEŞLEŞTİRMEK GİBİ TAVRIMIZ YOK"

Halktv'de yer alan habere göre, Karamollaoğlu HDP'ye kapatılma istemiyle açılan davası, hapiste tutulan yöneticilerini hatırlatarak sorulan soruya "Demokratik bir ortam da çok farklı ve yanlış da olsa bazı fikirlere sahip olanlar eğer bu fikirlerini demokratik ortam da dile getirebiliyorlarsa o zaman bir ümit olabilir" dedi.

Gazeteci Timur Soykan'ın, "HDP'nin de gördüğümüz gibi siyaset alanları sürekli kapatılıyor. Belediyelerine kayyum atandı, yöneticilerinin çok büyük bir kısmı hapiste. Selehattin Demirtaş AİHM'in kararlarına rağmen içeride tutulmaya devam ediyor. HDP Türkiye'de bir türlü siyaset yapamamak zorunda bırakılıyor. Siz buna ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu şöyle cevap verdi:



"Demokratik bir ortam da çok farklı ve yanlış da olsa bazı fikirlere sahip olanlar eğer bu fikirlerini demokratik ortam da dile getirebiliyorlarsa o zaman bir ümit olabilir. Ama her iki tarfında üzerine bir takım sorumluluklar yükleniyor. Yani HDP'nin de üzerine bazı sorumluluklar düşüyor. Bunu mutlaka dile getirmek de icap ediyor. Buradaki en önemli konu terörle araya mesafe koyabilmek. Bizim terörle onları özdeştirme noktasına gitme, onları bütünüyle iteleme gibi bir tavrımız yok"

