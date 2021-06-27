Erdoğan ve bakanlar da katılmıştı: "Lebaleb" cenaze töreni hakkında karar

27 Haziran 2021 Pazar, 14:36

2 Mayıs 2021’de tam kapanma döneminde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım’ın cenaze törenine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katılarak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine rağmen 30 kişilik sayı sınırı aşılmıştı. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, "lebaleb" görüntülerin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hakkında “Görevi Kötüye Kullanma, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek 4 Mayıs 2021’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

HKP’nin başvurusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hiçbir işlem yapmadan “kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Kararda, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar hakkında soruşturma yapılamayacağına, soruşturma başlatılması için TBMM’de salt çoğunluğun vereceği önergeyle soruşturma açılacağı iddia edildi. Suç duyurusunda yer alan İstanbul Valisi ve İstanbul İl Emniyet Müdürü ilgili somut iddia oluşmadığı, iddiaların "soyut" olduğu belirtildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne dilekçe vererek, karara itiraz etti. Çolak, CMK’nın 160’ncı maddesinde yer alan Cumhuriyet Savcısı’nın görevini hatırlattı. Savcının hukuka aykırı karar verdiğini ve görevini ihmal suçu işlediğini belirtti.

Savcılığın hiçbir soruşturma yapmadığını belirten Çolak, “Anayasa olmak üzere, yasalara ve hukuk mantığına aykırı olarak ‘Kamu Adına Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına’ dair karar verilmiştir. İşbu kararın itirazen incelenerek kaldırılması gerekmektedir” dedi.

DELİLLER TOPLANMAMIŞ, İFADELER ALINMAMIŞ

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Örneğin suç isnatlarından sadece biri olan, 'görevi kötüye kullanma' suçu iddiamıza ilişkin, savcılık makamı, şüphelilerin görevlerini kötüye kullanmadıklarına, deliller toplanmaksızın ve ifadeler alınmaksızın, nasıl kanaat getirmiştir. Ayrıca, görevi kötüye kullanmadıklarına dair bir kanaat oluşsaydı da, bu kanaate ancak yapılacak araştırma neticesinde varılabilecek ve kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilebilecekti. Ancak, somut olayda, hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın, işbu suç isnatlarının, soruşturulmasına dahi gerek olmadığına nasıl karar verildiği açık olamamakla birlikte, gerekçede de yeterli ve belirli değildir. Yapmış olduğumuz şikâyetin içeriğinin tamamı somut delillere dayanmaktadır. Asıl soyut olan suç duyurusu değil, savcılığın karara gerekçe olarak '...soyut iddia dışında soruşturma veya kovuşturma yürütülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı anlaşılmakla...' şeklinde yapılan niteleme ve gerekçelendirme çabasıdır."

“KİMSENİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR”

Çolak, itirazlarının incelenerek, şüphelilerin eylemlerine uyan ilgili kanunlarda belirtilen suçlardan cezalandırılmaları amacıyla kararın kaldırılmasını ve haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını talep etti.

İtiraza ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Çolak şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar, çivisi çıkan yargının iktidarın kanunsuzlukları karşısında yine dosya kapatıcı eylemlerine ilişkin. Mayıs ayının başında Ümraniye Belediye Başkanın babasının cenazesinde yüzlerce insan başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı hatta İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü bulunmak üzere yüzlerce insan onların deyimiyle lebaleb cenaze töreni yaptılar. Daha önce Tayyip Erdoğan AKP kongrelerinde de kendi hüloğcularına teşekkürler göndermişti. 'Pandemi döneminde lebaleb kongre salonlarını doldurunuz, hepinizi kutlarım' diye. Şimdi bir taraftan, bilim insanlarının koronavirüs salgını karşısında alınması gereken önlemlerine tüm halkın uyması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Sağlık Bakanı da bu çağrıları timsah gözyaşlarıyla televizyonlarda yapıyor. Diğer yandan da tarikat liderlerinin cenazelerine katılıyorlar. Bazen eleştirilen durumlarda öz eleştiri yapıyor. Ama arka arkaya yine bu törenleri yapmayı sürdürüyorlar.

Halkımızın cenazelerinde 30 kişi sınırı getiren AKP’giller kendi cenazelerinde böyle bir sınıra uymuyorlar. O zaman çöpten kâğıt toplayan gariban insanımıza yazılan 3 bin TL’lik para cezasının ne anlamı var? Çocukları ve eşiyle motosikletle giderken maske takmadı diye para cezası yazılan insanlarımızın ne suçu var?

Burada Tayyip Erdoğan ve AKP’giller’in tamamı kanunsuzluk yapmaktadırlar. Kanunsuzluk çağrısı yapmaktadırlar. Madem Anayasa’nın eşitlik ilkesi 10’ncu maddesi yürürlüktedir, o zaman kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla savcıların bu suçların karşısında sessiz kalma, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme yetkileri de yoktur. Bu kararları veren savcılar da aynı suçu işlemiş olurlar.

Halkın Kurtuluş Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu suçların takipçisi olacaktır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu soruşturmaya yer olmadığına dair kararla ilgili İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazımızı yapmış bulunuyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi, kanunsuzluklar karşısında sessiz kalmamaya devam edecektir."