Televizyon kanallarına 'lebaleb' talimatı ortaya çıkan RTÜK Başkanı Şahin kendini böyle savundu
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanallarına 'lebaleb' talimat gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Şahin ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, AKP'nin 'lebaleb' kongrelerini hatırlatan görüntüler sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerine verdiği yeni talimat ortaya çıkarmıştı. Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerinden boş cadde ve sokak görüntülerini kullanmalarını istediğini yazmıştı.
Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
ŞAHİN'DEN 'LABELEB TALİMAT' AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, 'lebalep talimat' ile ilgili "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır" ifadelerine yer verdi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçı'ya cevap olarak, "Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Şahin'in paylaşımı şu şekilde:
NE OLMUŞTU?
CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Şahin'in televizyon kanallarına 'lebaleb' talamat gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. RTÜK tarafından, medya kuruluşları temsilcilerine mesaj gönderilerek televizyonlarda yayınlanan bazı görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığının tespit edildiği belirtilen uyarıda şöyle denilmişti:
"Özellikle tam kapanma döneminde, başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir. Bilindiği üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde '…görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.' hükmü yer almaktadır. Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için yapılan yayınlarda, kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."
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