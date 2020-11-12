Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
AKP görev değişimleri ve istifalarla sarsılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de buluştu. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:
"AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...
ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI..."
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020
ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0
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