Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması

12 Kasım 2020 Perşembe, 09:39

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de buluştu. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

"AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...

ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI..."