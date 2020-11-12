Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması

AKP görev değişimleri ve istifalarla sarsılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 09:39
Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de buluştu. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

"AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...

ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI..."


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