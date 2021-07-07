İYİ Partili isimden Erdoğan ve Akşener iddiasına tepki

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:19

Can Ataklı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakını birisi ile 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptığını öne sürmesinin ardından İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır söz konusu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…

Bize inanan ve güvenen teşkilatlarımızın ve seçmenimizin yüzünü asla yere düşürmeyeceğiz.

Bu böyle biline…"

Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…

Bize inanan ve güvenen teşkilatlarımızın ve seçmenimizin yüzünü asla yere düşürmeyeceğiz.

Bu böyle biline… https://t.co/Bk9jSbCjT8 — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) July 7, 2021

ATAKLI'NIN İDDİASI

"Can Ataklı'nın YouTube kanalından "Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı" başlığı ile yayınladığı bölüm şu şekilde:

"Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum. Daha önce de bu kişiyle yapılıyordu görüşmeler. Burada yapılan görüşmede de Tayyip Erdoğan, -mealen söylüyorum- gidişattan memnun olmadığı Bahçeli'ye artık asla güvenmediğini , her an oradan bir kazık yiyeceğini inandığını fakat genel olarak toplumda da oylarının düşmekte olduğunu fark ettiğini, bu nedenle yetkilerinin bir bölümünü yeni bir oluşumla parlamentoya devretmeye hazır olduğunu ama bunun karşılığında kendisi ve 300-400 kişilik ekibi için dokunulmazlık istediğini söylemiş. Yani, ters bir şey oldu. Beni yargılamaya, arkadaşlarımı yargılamaya kalkmayacaksınız' diyor. 'Ben size kapıları açacağım size iktidar vaat ediyorum' diyor. İşin özlü aslında o. Bazı yetkilerimi devrederimden, şimdi ben anladığımı söyleyeyim; bir tür parlamenter rejime geçip Cumhurbaşkanlığına sembolik olarak devam etmek ama bir seçimi daha garantiye almak. Bunu da yapabileceğini gördüğü anladığım kadarıyla İYİ Parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok palazlandı. Oy yok fakat devletin içine çok soktu. Aynı Cemaatte yaptığı hata gibi şimdi. MHP de beni kandırdı' diyebilir Tayyip Erdoğan."