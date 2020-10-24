Erdoğan’a suikast davasında yargılanan Ali Yazıcı’nın gerekçeli kararı açıklandı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Kararda, “Cumhurbaşkanına suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Gerekçeli kararda, “Başyaver olan sanığın, fiilin başarıyla tamamlanması bakımından yapılan işbölümü doğrultusunda, Cumhurbaşkanı’nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip, Ankara’dan aracı ile yola çıkarak, suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne gelip bu bilgiyi time ulaştırdığı ve timin bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdiği, bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol aldığı ve böylece Cumhurbaşkanı’na suikast suçuna asli fail olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır” denildi.

FİKİR BİRLİĞİ VAR

Sanığa yöneltilen suçlamalar, savunmalar ve diğer ayrıntıların detaylarıyla yer aldığı kararda, Yazıcı’nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ancak mahkemece yapılan değerlendirmede sanığın, Cumhurbaşkanı başyaveri olmasına rağmen, böylesine önemli gelişmelerin yaşandığı gece boyunca Cumhurbaşkanı ile hiçbir şekilde temas kurup emir ve talimatlarını isteme gereği duymadığı, darbeci askerlerle eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olduğu kaydedildi.