Erdoğan'a tepki gösteren Akşener'e tepki Süleyman Soylu'dan geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Partili Meral Akşener'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Soylu, "Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın CHP'li kadınlar için kullandığı, "vitrin mankeni" şeklindeki sözlerine, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla" şeklinde yanıt verdi.
Akşener'in tepkisinin ardından İçişleri Bakanı Soylu'dan tepki geldi. Soylu, Akşener'i hedef alan sözlerinde, "Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın" ifadeleri yer aldı.
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