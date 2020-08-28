Erdoğan’dan Bahçeli’ye 700 milyon TL’lik jest!
30 Mart 2016’da temeli atılan ancak aradan geçen 4 yılda sadece üçte biri yapılabilen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin adını taşıyan Adana’daki köprü için AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve 700 milyonluk ödenek tahsis edildi.
Adana’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adını taşıyan köprünün temeli, 30 Mart 2016’da atıldı. Bahçeli’nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon liraya ihale edildi. Köprünün, 2018 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedeflendi. Ancak, aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlandı.
120 MİLYON HARCANDI AMA…
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir süre önce yaptığı açıklamada, önceki belediye döneminde 215 milyona yapılması planlanan köprüye 120 milyon TL harcandığını, projenin daha sonra iptal edildiğini söyledi. İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL’lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, “Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli’nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL’lik bir maliyet çıkardı” dedi.
ERDOĞAN DEVREDE
Abdülkadir Selvi, Devlet Bahçeli’nin adını taşıyacak köprü için Erdoğan’ın devreye girdiğini ve 700 milyoın liralık bir kaynak aktarıldığını yazdı.
Selvi, “Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL’lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi” diye yazdı.
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