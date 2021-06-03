Erdoğan'dan cimnastikçilere: Madalyaları çaldırmayın
Sarayı'da Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporculara, "madalyaları çaldırmayın" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saray'da, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabulünde konuştu.
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutlayan Erdoğan, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri kutladı.
Bakü'de elde edilen başarı sonrasında Olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirten Erdoğan, sporcuların başarılarının katlanarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Erdoğan, atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalar, cimnastik sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra diğer branşlardaki sporcularımıza da ilham kaynağı olacaktır."
"MADALYALARI ÇALDIRMAYIN"
Sporcuları madalyalarını çaldırmamaları konusunda esprili bir dille uyaran Erdoğan, “Yalnız madalyaları çaldırtmayın. Geçenlerde öyle bir haber okudum. 40 küsür madalyayı birileri çalmış. Aman dikkat edin. Bakanımıza söyleyelim başarılı arkadaşlara bir kasa hediye ederse... Evlerinde kasaları olduğu zaman işi sağlama almış oluruz” ifadelerini kullandı.
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