Erdoğan'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda 'TSK içindeki hainler' açıklaması
Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" diye konuştu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'nda TSK ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"TSK İÇİNDEKİ HAİNLERDEN TEMİZLENDİKÇE..."
Türk Silahlı Kuvvetleri, 2200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleri ile milletimizin iftihar kaynağıdır. Kahraman ordumuz, vatan topraklarının, mavi vatanının semalarımızın ve 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türkü fedakarlığı gösteriyor.
TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.
"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN" VURGUSU
Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz. Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir.
Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.
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