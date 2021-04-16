Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!

16 Nisan 2021 Cuma, 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDAKİ GERİLİM

Erdoğan'ın gündeminde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında yaşanan gerilim ve KKTC'deki Kuran kursu kararı vardı.

Erdoğan, Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias arasındaki gerilim için, "Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi" dedi.

KKTC'YE: TAVIR DEĞİŞTİ, DEĞİŞTİ!

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kuran kursu kararına ilişkin şunları söyledi:

"Dışişleri bakanım Mevlüt Bey orada. Dün Mevlüt beye giderken, bu konuyu etraflıca görüşeceksin dedim. Görüştükten sonra gerekli açıklamayı orada yapacaksın dedim.

KKTC AYM başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle AYM başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir bunu da öğrenmesi lazım. Eğer tavır değişti değişti; değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında, oradaki yavrularımızın Kuran eğitimi noktasında, onların eğitimlerine engel teşkil edilecek atılmasına asla müsamaha edemeyiz.

"KUZEY KIBRIS, FRANSA DEĞİLDİR"

Türkiye'de biliyorsunuz bu tür şeyler çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs, bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs, artık her şeyiyle Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirme durumundadır.

"DİN DÜŞMANI SENDİKALAR..."

Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değil. AYM Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde bizim atacağımız adımlar da farklı olacaklardır."

KANAL İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Kanal İstanbul projesine ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "İlk adımı kanal üzerinden geçecek köprülerle atalım istiyoruz. İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 de olma durumu var; şu anda projelendirmede bu adım atıldı. Ve inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin ilk adımını Haziran'da atacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Bu köprülerle birlikte kanalın her iki yanında sürecin başlaması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.