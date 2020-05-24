Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Erdoğan'ın AKP'lilere videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.
Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.
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