Erdoğan'dan yurttaşa tavsiye: "Oturma eylemi yapın"

11 Haziran 2021 Cuma, 15:28

Erdoğan, cuma namazının ardından Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camisi açılışına katıldı. Kentsel dönüşüme de destek verilmesini isteyen Erdoğan, "Buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasından belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza yardımcı olun, buradaki kentsel dönüşümü yapıp buralarda yaşama imkanınıza kavuşun biz de bitirelim diyoruz. Hangi söz verildiyse burada da ben veriyorum" dedi.

Bu sırada bir kişinin, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor" diye seslenmesi üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i çağıran Erdoğan, "Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" ifadelerini kullandı.